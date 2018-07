Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Ucraina incalca grav una dintre cele mai aparate valori si legi ale Europei atunci cand vine vorba despre protectia minoritatilor, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit MTI. Seful diplomatiei ungare, care participa la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a recomandat luni activarea procedurii articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene impotriva Ungariei pentru incalcarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene sub guvernarea lui Viktor Orban, informeaza…

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, ca centrul economic al Europei se va muta treptat spre Est, adaugand ca Ungaria si tarile din Europa Centrala sunt viitorul Europei, din moment ce acestea sunt regiunile cu cea mai rapida dezvoltare din UE, relateaza agentia MTI.

- Fundatia pentru o Societate Deschisa, detinuta de miliardarul american de origine ungara George Soros, a anuntat marti ca isi va inchide sediul din Budapesta, urmand sa il deschida in capitala germana Berlin, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Decizia de a ne muta operatiunile din Budapesta…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a numit vineri pe ministrii Sandor Pinter (afaceri interne) si Mihaly Varga (economie) in functiile de vicepremieri in noul guvern de la Budapesta, transmite Reuters. Orban, al carui partid, Fidesz, a obtinut doua treimi din mandatele parlamentare in alegerile…