Progresul Ezeriș, egal fără goluri cu Armata Aurul Brad REȘIȚA – ACS Progresul Ezeriș a terminat la egalitate sambata, 30 aprilie, scor 0-0, partida de acasa cu CS Armata Aurul Brad, din etapa a V-a a play-out-ului Ligii 3, Seria a VII-a! In urma acestei remize, carașenii raman tot pe locul 3, dar distanța fața una dintre contracandidatele la retrogradare s-a micșorat. Gilortul Targu Carbunești a caștigat cu scorul de 2-1 cu Jiul Petroșani și s-a apropiat la doar doua puncte de Ezeriș, chiar inainte de meciul direct dintre cele doua formații. In cazul unui succes in etapa viitoare la Carbunești, Progresul Ezeriș ar fi in mare parte salvata de la retrogradare.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

