Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Buzau-Focșani, in lungime de peste 82 de km, va asigura prima legatura rutiera de mare viteza dintre Muntenia și Moldova. Constructorul are la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea lucrarilor.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ, pana astazi la ora 21.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata local in: zonele montane, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat,…

- Lucrarile la primul lot al autostrazii care va asigura legatura dintre Muntenia și Moldova au inceput, insa directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, este reticent cu privire la finalizarea la timp a lucrarilor, informeaza RFI. Ionut Ciurea spune, in interviul pentru RFI, ca…

- Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ in județul Maramureș in intervalul 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in Transilvania și Maramureș vor…

- ALERTA METEO: COD GALBEN de FURTUNI in Alba și alte județe, pana luni seara. Averse, descarcari electrice și grindina ALERTA METEO: COD GALBEN de FURTUNI in Alba și alte județe, pana luni seara. Averse, descarcari electrice și grindina Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica, 14 august,…

- Oamenii afectati de calamitatile naturale vor primi despagubiri Foto: Adriana Tudose / RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Oamenii afectati de calamitatile naturale din ultima perioada vor primi bani de la stat. Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri un proiect de…

- Ploi Baia Mare Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de tip Cod galben pentru marea majoritate a județelor țarii, printre care și Maramureșul. Fenomenele vizate in orele care urmeaza sunt instabilitate atmosferica temporar accentuata. Codul galben intra in vigoare azi, 10…