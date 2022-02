Progres? Simbol al Republicii Franceze, supus „algoritmului”

Stiri pe aceeasi tema

- Noi, romanii, traim intr-o stare constanta in care vrem totul sau nimic, iar imposibilitatea de a ne defini doleanțele ne face sa cadem intr-o letargie dezastruoasa, trezindu-ne, adesea, cand este prea tarziu. Deși m-am nascut la trei ani dupa Revoluția din 1989, nu ințeleg pentru ce au murit niște…

- Marianne, femeia care simbolizeaza Republica Franceza în celebrul tablou „Libertatea conducând poporul” pictat de Eugene Delacroix, va suporta o procedura de „lifting”, conform dorintei unui grup de artisti parizieni, care considera ca celebra personificare artistica…

- Marianne, femeia care simbolizeaza Republica Franceza in celebrul tablou "Libertatea conducand poporul" pictat de Eugene Delacroix, va suporta o procedura de "lifting", conform dorintei unui grup de artisti parizieni, care considera ca celebra personificare artistica ar trebui sa fie mai reprezentativa…

- UE are in vedere crearea unei diplome universitare europene, care sa fie recunoscuta automat de toate statele membre. Discuția a avut loc ieri, la o reuniune informala a ministrilor educatiei superioare. Proiectul a primit unda verde din partea mai multor state, insa, pentru a putea fi pus in aplicare,…

- Simona Halep (30 de anilocul 15 WTA si cap de serie numarul 14) s-a calificat in optimile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Danka Kovinici din Muntenegru (locul 98 WTA). In optimile turneului, Simona Halep va juca impotriva sportivei Alize Cornet (locul…

- Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, comenteaza scandalul legat de presupusul plagiat al premierului Nicolae Ciuca. Paleologu spune, printre altele, ca Universitațile romanești sunt pline de impostori. Theodor Paleologu spune in contextul presupusului plagiat al lui Nicolae Ciuca faptul ca…

- Pe frontul luptei cu coronavirusul, ”Europa incepe treptat sa ia in considerare tratarea COVID precum gripa”, constata Bloomberg. Aceasta dupa ce Spania a devenit prima națiune europeana importanta care sugereaza in mod explicit ca oamenii vor trebui sa invețe sa traiasca cu coronavirusul. Ideea tratarii…

- S-a numit – se numeste, inca, pentru ca numele ei a ramas inscris nu doar pe piatra de mormant de la capatai, ci si in constiinta multor oameni – Sarmiza Bilcescu. A fost prima femeie avocat din Europa, dar si prima din lume care a avut un doctorat in Drept. Si, da. A fost a noastra. A fost romanca.…