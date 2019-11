Progres sau regres? Numărul divorțurilor survenite după 20 de ani de căsnicie aproape că s-a dublat în ultimii 30 de ani Motivele nu sunt foarte clare, dar simptomul e confirmat statistic: numarul românilor care înainteaza actele de divorț dupa mai bine de 20 de ani de casatorie s-a dublat. În 1990, aveam puțin peste 4000 de cupluri care depașisera pragul critic de 20 de ani de viața în comun și care voiau sa divorțeze. Anul trecut, peste 8.200 de cupluri au înaintat actele de divorț dupa 20 de ani de când și-au jurat sa-și fie alaturi &"la bine și la rau&". E și o expresie a libertaților de dupa Revoluție, dar unii ar pute interpreta aceasta evoluție ca o degradare a vieții de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

