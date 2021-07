Stiri pe aceeasi tema

- "Programul 'Tomata' s-a desfasurat pe o perioada de patru ani, s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, iar impactul a fost zero, in sensul ca in fiecare an, statistic, importul de tomate a crescut. De aceea, la cererea legumicultorilor, incepand de anul acesta programul se numeste legume in spatii…

- Programul "Tomata" a avut "impact zero" in patru ani in care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru ca importurile de rosii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat "in foarte multe locuri", sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.…

- Decidentii politicilor Uniunii Europene au datoria sa adopte un pachet legislativ pentru viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC) cat mai simplu de aplicat, dar care sa permita si mentinerea competitivitatii agricultorilor europeni, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.…

- Culturile agricole arata bine la ora actuala chiar daca unele lucrari au fost intarziate din cauza ploilor abundente si a frigului, iar estimarile sunt foarte bune, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Acum, din fericire, culturile agricole arata bine,…

- Romania nu va intra intr-o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, care a afirmat ca, totuși, ne confruntam cu o criza a carnii de porc, din cauza pestei porcine africane. „Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara,…

