Programul sferturilor de finală în Champions League, Europa League și Conference League Chelsea, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, va intalni formatia Real Madrid, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de vineri, de la Nyon. Partidele tur vor avea loc la 5/6 aprilie, iar returul programat la 12/13 aprilie. Programul sferturilor de finala in Champions League: Sfertul 1: Chelsea (Anglia) – Real Madrid (Spania) Sfertul 2: Manchester City (Anglia) – Atletico Madrid (Spania) Sfertul 3: Villarreal (Spania) – Bayern Munchen (Germania) Sfertul 4: Benfica Lisabona (Portugalia) – Liverpool (Anglia) FC Barcelona va intalni echipa Eintracht Frankfurt,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Nyon, a avut loc și tragerea la sorți a sferturilor UEFA Conference League. Astfel, PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si la care evolueaza Alexandru Mitrita, se va duela cu Olympique Marseille. Conference League, ​sferturile de finala (turul – 7 aprilie, returul: 14 aprilie):…

- Vineri a avut loc la Nyon și tragerea la sorți a sferturilor UEFA Conference League: PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si la care evolueaza Alexandru Mitrita, se va duela cu Olympique Marseille.

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si la care evolueaza Alexandru Mitrita, va evolua cu Olympique Marseille, in sferturile de finala ale Conference League, s-a stabilit in urma tragerii la sorti efectuate la Nyon.

- FC Barcelona și Napoli au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat pe Camp Nou, joi seara, in manșa tur a 16-imilor Europa League. In aceeași faza a competiției, Borussia Dortmund a fost invinsa categoric acasa de Glasgow Rangers (Ianis Hagi este accidentat și nu a jucat), scor 4-2. In Conference…

- Programul meciurilor de astazi, din mansa tur a optimilor de finala din Europa League: ora 19.45: Barcelona – Napoli, Dortmund – Rangers, Sheriff Tiraspol – Sporting Braga, Zenit Sankt Petersburg – Betis; ora 22.00: Atalanta – Olympiakos, FC Porto – Lazio, RB Leipzig – Real Sociedad, Sevilla – Dinamo…

- Dupa Kouadio si Plohotniuk, astazi este asteptat in Copou si Muratovic * s-a reluat pista Ferhad Ayaz (FOTO) Toate mutarile anticipate de Ziarul de Iasi legate de jucatorii noi pe care Politehnica Iasi ii va aduce in aceasta saptamana s-au confirmat. Dupa ce fundasul lateral din Cote d"Ivoire Christ…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si la care joaca Alexandru Mitrita, a terminat la egalitate cu AEK Atena, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, în prima mansa a sferturilor Cupei Greciei.Mitrita a intrat pe teren în minutul 77.Returul sferturilor Cupei Greciei va…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si la care joaca Alexandru Mitrita, a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa AEK Atena, in prima mansa a sferturilor Cupei Greciei, conform news.ro. Mitrita a jucat pana in minutul 77.Returul sferturilor Cupei Greciei…