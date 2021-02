Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020, a anuntat vineri Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), care estimeaza in jur de 6.000 de beneficiari, potrivit AGERPRES.

"Plafonul din 2020 a fost 2 miliarde de lei, a fost aproape in totalitate subscris. Aproximativ 8.000 de garantii pentru Prima Casa/Noua Casa au fost date in 2020. Pentru 2021, plafonul este in scadere, la 1,5 miliarde…