Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat in consultare publica ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate in cadrul intreprinderilor al caror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declararii…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat un amplu proces de revizuire a modului in care se organizeaza in Romania pregatirea personalului didactic. Prima acțiune a acestui proces este aceea de realizare a profilului de competențe ale cadrului didactic, iar in acest sens, Ministerul Educației și Cercetarii…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat un amplu proces de revizuire a modului in care se organizeaza in Romania pregatirea personalului didactic. Prima acțiune a acestui proces este aceea de realizare a profilului de competențe ale cadrului didactic, iar in acest sens, Ministerul Educației și Cercetarii…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care iși inchid activiatea, insa nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. De asemenea, crește plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri cu 5 miliarde de lei, credite garantate de stat…

- Guvernul a decis sa asigure plata somajului tehnic in proportie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. "O alta masura foarte importanta pe care am luat-o este aceea de a asigura plata somajului tehnic, plata…

- Ministerul Fondurilor Europene lanseaza un nou apel pentru Valea Jiului. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat ghidul „Imbunatațirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor…

- CNAS a semnat astazi un Contract de finantare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA), care are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de management. Acest sistem va permite elaborarea de rapoarte, analize si studii menite sa optimizeze si sa consolideze…

- DEMIUMA COMIMPEX SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, str. Ștefan Odobleja, Bloc a17, Scara 1, etaj 1, ap. 5, Județul Dolj, deruleaza, incepand cu data de 15.01.2020, proiectul „AIDAA (Artificial Intelligence Data Automation Assistant) – platforma software inovativa pentru procesarea automata a informațiilor…