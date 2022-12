Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de cadouri pentru fete, sunt atat de multe lucruri la care trebuie sa te gandești! Indiferent daca fiicei sau nepoatei tale ii plac papușile, seturile de jocuri sau orice altceva, micuța ta va fi incantata de orice cadou pe care i-l oferi. La urma urmei, carei fetițe nu-i place sa obțina…

- In anul școlar 2022 – 2023 Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Bacau a inițiat, proiectat și demarat proiectele de voluntariat „Bucuria de a darui” și „Vrei sa fii bun, de Craciun?”, Ediția a III –a. Parteneri in aceste proiecte ne sunt Școala Gimnaziala Plopu, Darmanești, județul Bacau reprezentata de…

- Primaria Bacau organizeaza mai multe spectacole in acest weekend, care vor avea loc in Piața Tricolorului. De asemenea, in Parcul Catedralei se vor desfașura mai multe activitați destinate copiilor, pe care le-am detaliat AICI. „Continua „Magia Sarbatorilor de iarna 2022”, care are loc in perioada 1-18…

- Sute de bacauani au ignorat vremea nu tocmai placuta – cu lapovița și temperaturi destul de scazute – și au ieșit duminica, 4 decembrie, la spectacolele organizate de municipalitate in centrul orașului. Pe scena amplasata in Piața Tricolorului, mai mulți copii, elevi ai unor școli de muzica din Bacau,…

- Dupa sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, continua „Magia Sarbatorilor de iarna 2022”, care are loc in perioada 1-18 decembrie 2022, in municipiul Bacau. Duminica, 4 decembrie 2022, va avea loc aprinderea luminilor din bradul amplasat in Piața Tricolorului. Momentul festiv va fi insoțit de un…

- La 1 decembrie 2022, Colegiul National „Ferdinand I” implineste 155 de ani de la infiintare, 155 de ani de traditie si performanta. Pentru a marca acest eveniment unic, in perioada 22 – 26 noiembrie 2022, vor avea loc o serie de activitati cultural-educative. Articolul Programul manifestarilor…

- In acest weekend, scena din Piața Tricolorului va gazdui trei concerte memorabile, din cadrul Bacau Fest Monodrame 2022. Vineri, 21 octombrie, ora 20.00, o seara magica de Jazz. Asa cum ne-au obisnuit de-a lungul ultimilor ani, Nadia Trohin si Mircea Tiberian propun asocierea unor stiluri in aparenta…

- Deși ar fi trebuit sa se desfașoare intre 7-9 octombrie pe Insula de Agrement, Zilele Bacaului au fost amanate pentru weekendul 14-16 octombrie iar locul a fost schimbat: in Piața Tricolorului. Primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu a explicat ca schimbarea perioadei a fost facuta pentru a coincide…