- Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg NEXT Romania-Ucraina a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, Ghidul solicitantului pentru proiectele de investiții transfrontaliere. Apelul de proiecte, in valoare de 12,6 milioane de euro (fonduri nerambursabile), va fi lansat in zilele urmatoare,…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- Caravana de Sanatate organizata de Crucea Rosie a pornit la drum si va ajunge in 14 județe din țara, intre care si Brasovul. Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana in parteneriat cu Crucea Rosie Franceza a lansat, joi, a doua ediție a proiectului “Caravana de Sanatate”, o initiativa prin care sase…

- Crucea Rosie Romana a lansat joi, 8 iunie, proiectul "Caravana de Sanatate", care vizeaza comunitatea vulnerabila din tara.In cadrul proiectului, implementat in parteneriat cu Crucea Rosie Franceza, cetatenii ucraineni stabiliti in tara noastra si cetatenii romani care locuiesc in zone izolate pot avea…

- Meteorologii eu emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila vineri, in intervalul orar 12,00 – 23,00. Astfel, in intervalul orar 12:00 – 23:00, in zonele mentionate vor fi cantitatile de apa de 20-25 l/mp si izolat de peste 40…

- Inca un program pe fonduri europene a fost lansat la Iasi – cel transfrontalier, cu Republica Moldova. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a participat la ceremonia de lansare impreuna cu Veronica Sireteanu, ministrul Finantelor publice din Republica Moldova. Programul…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat demararea sesiunii de finantare pentru inscrierea solicitantilor persoane fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii…