Programul ING de sărbători. Care este orarul pentru 24, 25 și 26 decembrie Programul ING de sarbatori. Care este orarul pentru 24, 25 și 26 decembrie. Daca inca mai aveți de rezolvat lucruri urgente in sucursalele ING, mai bine va grabiți, pentru ca de sarbatori, banca va avea un program special. Programul ING de sarbatori. Care este orarul pentru 24, 25 și 26 decembrie Sucursala ING va fi deschisa pe 24 decembrie, in ajunul Craciunului, insa cu un program special de lucru intre orele 09:00 – 13:00. Pe 25 și pe 26 decembrie, sucursalele ING vor fi inchise. In ceea ce privește situația de revelion, pe 31 decembrie, banca va funcționa in intervalul 09-13, iar pe 1, 2… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

