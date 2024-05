Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 50 de expozanți, peste 100 de artiști din China, Germania, Polonia, Republica Moldova, Romania, Ucraina și Ungaria, vor expune lucrarile lor, la Romexpo, intre 29 mai și 2 iunie, la cea de-a doua ediție a celui mai mare targ de arta contemporana din Romania. Sub genericul „Descopera arta…

- Singurul spital de stomatologie construit in București, in ultimii 50 de ani, se va deschide in luna iunie. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a facut mai multe precizari despre facilitați și modul in care va funcționa unitatea medicala. Cel mai important obiectiv de infrastructura medicala, cu profil…

- Maine, 14 mai 2024, se deschide METAL SHOW & TIB 2024, cel mai mare targ tehnic din Romania din ultimii 15 ani. Intre 14 si 17 mai, pavilionul B2 de la ROMEXPO Bucuresti va fi locul de intalnire al profesionistilor din industria de prelucrare a metalelor, tehnologii si echipamente industriale, al…

- "La data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 00,00, politistii din cadrul Politiei statiunii Sinaia au fost sesizati, in mod direct, de catre un barbat din statiune, administrator al unei unitati de cazare din oras, cu privire la faptul ca o femeie, clienta a unitatii, numita Barbalata Alina, de 47 de…

- In contextul implinirii a 144 de ani de la infiintare, Banca Nationala a Romaniei organizeaza in perioada 18 19 aprilie 2024, "Zilele Portilor Deschiseldquo;. Cu aceasta ocazie vor avea loc tururi ghidate in Palatul Vechi al Bancii Nationale a Romaniei din strada Lipscani nr. 25 Bucuresti , fara programare…

- ”Libra Internet Bank a realizat un profit net de 317,2 milioane de lei in 2023, in crestere cu aproximativ 33% fata de anul precedent. Activele bancii au ajuns la 11,1 miliarde lei, adica o crestere anuala de 14,4%, in timp ce portofoliul brut de credite a atins valoarea de 6,8 miliarde lei (+11% fata…

- Pe strada Martisor din București se afla casa unde Tudor Arghezi a trait alaturi de familia sa, intre anii 1930 si 1967. Mahalaua unde altadata erau numai maracini a devenit un „cuib fermecat, ca de cocori albaștri“.