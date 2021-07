Programul Electric Castle 2021: 250 de artişti din 23 de ţări vor urca pe scenă Organizatorii Electric Castle au anuntat miercuri o noua lista de 40 de artisti care vor urca pe cele 15 scene din Bontida si Cluj-Napoca, intre 6 si 15 august. Electric Castle se va desfasura in peste 20 de locuri din Bontida si Cluj-Napoca. Cei 250 de artisti care au confirmat vin din 23 de tari, de pe trei continente. Editia speciala Electric Castle din august pune in prim-plan diversitatea si experimentul, provocandu-i pe participanti sa descopere noi artisti, noi stiluri muzicale si noi perspective asupra realitatii cotidiene, in vremuri in care mobilitatea si planificarea au devenit provocari.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

