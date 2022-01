Programul de ridicare a gunoiului menajer în comuna Batoș Dupa ce la finele anului trecut era anunțat programul de ridicare a gunoiului menajer la nivelul comunei Batoș, in cursul zilei de marți, 4 ianuarie, acesta a fost modificat. Astfel, toate satele aparținatoare comunei, Batoș, Dedrad, Goreni și Uila vor avea o singura zi pe saptamana in care gunoiul va fi adunat, conform reprezentanților primariei … Post-ul Programul de ridicare a gunoiului menajer... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

