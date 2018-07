Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de pasapoarte din Bucuresti si din judetul Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri si pentru a reduce aglomeratia, a anuntat, luni, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Pogramul prelungit va fi valabil in perioada 23 iulie…

- Peste 111.000 de angajati din Capitala castiga salarii de peste 1.000 de euro lunar. Conform unui top prezentat de Romania Tv, „Pe langa municipiul Bucuresti, judetele Cluj (16.400), Timis (13.000), Ilfov (9.900), Brasov (6.400), Iasi (5.900), Sibiu (5.500) si Prahova (4.600) sunt zonele in care…

- In aprilie, au beneficiat de acest ajutor social 176.786 de persoane, suma medie platita fiind de 1.777,55 lei. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti, respectiv 25.129, precum si in judetele Cluj (8.799 persoane), Timis (7.961) si Iasi (7.001).La finele lunii, erau suspendati…

- Platforma informatica a CNAS a fost oprita programat Platforma informatica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a fost oprita programat pentru remedierea problemelor tehnice cu care se confrunta de mai bine de o saptamâna. Purtatorul de cuvânt al institutiei,…

- Medici de familie din Bucuresti si Ilfov protesteaza, la aceasta ora, in fata sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din Capitala, nemultumiti de „functionarea dezastruoasa” a sistemelor informatice gestionate de CNAS.

- CFR Calatori informeaza ca incepand din data de 2 mai si pana pe data de 30 iunie 2018, se desfasoara la nivel national un program de reabilitare a parcului de vagoane si automotoare, pentru imbunatatirea conditiilor de calatorie oferite pasagerilor. Programul de reabilitare in interiorul vagoanelor…

- Corul Academic al Filarmonicii de Stat Arad, dirijat de Robert Daniel Radoiaș și acompaniat la pian de Sorin Dogariu, ii așteapta pe aradeni miercuri, 9 mai, de la ora 19, in Sala Regele Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ. Concertul dedicat Zilei Europei poart titlul sugestiv „Vivat Europa!”…