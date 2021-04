Primii stagiari ai editiei a VIII-a a Programului Oficial de Internship al Guvernului si-au inceput, joi, activitatea, urmand ca timp de doua luni, respectiv in aprilie si mai, studentii selectati in prima etapa a editiei din acest an sa faca parte din structurile aparatului de lucru al Executivului.



Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in prima etapa a editiei 2021 a Programului Oficial de Internship au fost disponibile 10 locuri, insa isi vor desfasura stagiul de practica in Palatul Victoria opt studenti cursanti la universitati din Romania si din strainatate.



…