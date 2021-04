Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au actualizat lista teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara intrarea in carantina la sosirea in Romania. Pe aceasta sunt peste 40 de state, intre care Franța, Olanda, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria sau Turcia. Nu este necesara carantinarea pentru…

- Fregata “Regina Maria” a acostat vineri in portul militar Constanta si a incheiat astfel participarea la misiunile Gruparii Navale Permanente a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group 2), in apele internationale ale Marii Negre. Fregata, cu un elicopter Puma Naval si un detasament…

- Continua exercitiul multinational NATO "Sea Shield 21" Foto: Arhiva/ Fortele Navale Romane Doua dintre cele mai puternice nave militare americane au ajuns în Marea Neagra, unde participa la un exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Române. Potrivit corespondentului…

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa, in perioada 19 - 29 martie, la ''Sea Shield 21'' - cel mai mare si mai complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii Negre. Statul…

- Exercitiu NATO in Portul Militar Constanta Începând de astazi, timp de o saptamâna, militari ai Forțelor Navale Române, alaturi de cei straini, participa la exercițiul Poseidon 21, primul de acest fel organizat anul acesta. Potrivit corespondentului nostru Sorin Cealera,…

- Lorant Sas – deputatul USR-Plus de Bistrița-Nasaud, este, de saptamana aceasta, șeful Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice la Marea Neagra (APCEMN). Este vorba despre o structura a 12 țari membre: Deputatul Lorant Sas (USR-Plus) a devenit șeful Delegației…

- Romanii au cheltuit anul trecut pe vacantele in afara tarii circa 2,6 miliarde euro, jumatate fata de suma cheltuita in 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii nu au mai plecat la fel de mult in vacante in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit, astfel ca turistii straini…