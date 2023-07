Programul de digitalizare al bibliotecilor din mediul rural este un eșec Doar 22 din 37 de milioane de euro sunt puși la dispoziție prin apelul PNRR cu scopul renovarii și digitalizarii bibliotecilor din mediul rural. Multe se afla intr-o stare deplorabila și au ramas necheltuite. Apelul de modernizare a fost lansat in decembrie 2022. In prezent, doar 14 județe și-au depus proiectele. Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) a fost organizatorul procedurii pentru alocarea de fonduri. Se așteptau sa fie depuse 41 de proiecte. Ministerul va organiza un nou apel de proiecte in care se va extinde categoria solicitanților eligibili, conform g4media.ro . MCID-ul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

