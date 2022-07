Programul complet de la Untold 2022. Cine va cânta vineri, sâmbătă și duminică Programul complet de la Untold 2022. Cine va canta vineri, sambata și duminica. Cei care merg la Untold 2022 știu deja probabil ca peste 200 de artiști naționali și internaționali, printre care Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Don Diablo, J Balvin, Kygo, Lost Frequencies, Major Lazer, Morten, Paul Kalkbrenner Live, Steve Aoki și Tujamo vor urca pe mainstage la cea de-a șaptea ediție UNTOLD. Iata cum arata și programul UNTOLD 2022 pe zile, dar și pe scene JOI, 4 august Mainstage: Above & Beyond, Claptone, Manuel Riva, Morten, Partydul KISS FM, Steve Aoki, Vini Vici Galaxy: Djeff,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

