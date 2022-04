Programul complet al mall-urilor in zilele de Paște. Orarul de funcționare pentru zilele de 23, 24 și 25 aprilie. Mall-urile din București, dar și din restul țarii vor avea un program special in zilele de Paște. Toate mall-urile vor fi inchise pe 24 aprilie, in prima zi de Paște, iar in cea de a doua zi, o parte din ele vor funcționa la program normal, sau la program redus, astfel: Programul complet al mall-urilor in zilele de Paște. Orarul de funcționare pentru zilele de 23, 24 și 25 aprilie Mall Baneasa: 24 aprilie: inchis 25 aprilie: 10:00-22:00. Programul complet al mall-urilor in zilele de…