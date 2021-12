Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru cei care vor sa practice sporturi de iarna și sa se distreze in aer liber – Patinoarul Areni este deschis inclusiv de Craciun.Viceprimarul Lucian Harșovschi a precizat ca programul de funcționare al Patinoarului a fost modificat astfel incat sa raspunda mai bine numeroaselor ...

- Germania a anunțat marți noi restricții care vor incepe dupa Craciun pentru a incetini raspandirea noii variante de omicron. Aceste reguli nu vor ajunge la o blocare completa, dar vor include restricții de contact chiar și pentru persoanele vaccinate. Germania va limita contactele, chiar si intre persoanele…

- Guvernul francez intenționeaza ca permisul COVID sa fie disponibil doar pentru persoanele care au fost vaccinate, potrivit Politico . Guvernul din Hexagon va prezenta un proiect de lege la inceputul lunii ianuarie “pentru a transforma permisul sanitar in permis de vaccinare și pentru a inaspri condițiile…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar cu aceasta ocazie romanii se pregatesc pentru masa de Craciun, in jurul careia se strang prietenii și familia, in fiecare an. In timp ce unii gospodari se apuca de facut sarmale, salata de boeuf și cozonaci, cofetariile nu mai fac fața, comenzile fiind extrem de…

- Ca in fiecare an, in fata Consiliul Judetean se aprind luminile ornamentale, marcand inceputul Sarbatorilor de Craciun din municipiul Buzau. La fel, tot astazi s-au aprins si luminile in “tunelul” special amenajat din fata Muzeului Judetean Buzau. Cu aceasta ocazie, dar in special de Ziua Nationala,…

- Mii de tone de carne, in special de pasare, de lapte si miere au fost exportate de la unitatile din Alba pe piata internationala in primele noua luni din 2021, in general in spatiul european, fiind, totodata, importate produse de origine animala inclusiv din tari africane, potrivit unui comunicat…

- Consiliul Județean Suceava va acorda de la bugetul propriu un numar de 394 de burse pentru elevii din unitațile de invațamant special in anul școlar 2021-2022. Dintre acestea 371 sunt burse de ajutor social iar 23 sunt burse de merit. Toat bursele de merit revin unor elevi de la Centrul Școlar de Educație…