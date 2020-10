Programe de ajutorare a mediului de afaceri din partea statului

Toate vocile sunt de acord ca evoluția pandemiei este cea care va determina felul in care va arata economia la final, dar și ca deocamdata aceasta sufera lovituri puternice. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeana extinde perioada in care statele membre pot acorda ajutoare, cu șase luni, adica pana la 30 iunie 2021. De altfel, FMI estimeaza ca PIB-ul din zona euro va inregistra la sfarșitul acestui an o scadere de 8,8%. Partea buna e ca aceasta cifra e mai mica decat cea din luna iunie, cand scaderea era estimata la 10,2%. In aprilie, FMI prevedea o contracție de 5% a PIB-ului Romaniei…