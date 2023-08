Stiri pe aceeasi tema

- Un banner publicitar imens, care promoveaza festivalul Untold, a fost instalat pe fațada sediului DNA din Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților, nr. 1. Cum sa ancheteze procurorii clujeni ce reclama clujenii despre ”festival”?, se intreaba jurnaliștii clujeni? Cladirea monument istoric, in care…

- Municipiul Moreni se pregatește de festival! ”Cucuna petrolului”, festivalul național adresat copiilor și tinerilor pana in 19 ani, a ajuns la a XIV-a ediție! Evenimentul va avea loc in perioada 23-25 iunie, va fi susținut financiar de administrația morenara și gazduit de Tabara Caprioara din Moroeni.…

- Militarii de la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” au fost prezenți și in acest an la Transilvania Internațional Film Festival (TIFF) Festivalul internațional de film Transilvania (TIFF) se desfașoara și anul acesta la Cluj-Napoca, iar militarii din Baza 71 Aeriana au participat ca de fiecare…

- A fost seara vedetelor la Cluj Napoca, acolo unde a avut loc Gala de deschidere a celui mai mare Festival de film din Romania - TIFF 2023. Peste trei mii de oameni au fost prezenți in Piața Unirii din oraș.

- Festivalul internațional Video ART pentru tineret, ediția a XIV-a, și-a desemnat caștigatorii. Competiția s-a desfașurat in perioada 1-4 iunie 2023, la Suceava, și a reunit concurenți din Oradea, Satu Mare, Falticeni, Cluj-Napoca, Gura Humorului, București, Campulung Moldovenesc, Ploiești, Piatra ...

- Festivalul BABEL, ediția a XI-a, continua la Targoviște! In a treia zi, organizatorii – Primaria TArgoviște și Teatrul Tony Bulandra – propun intalniri, ateliere cu regizori renumiți, lansari de carte, proiecții de film și spectacole. Programul zilei de 5 iunie este: 11:00 INTALNIRILE BABEL, Q&A (actori,…

- Zilele Clujului - peste 100 de activitati in 40 de locuri din oras. Clujenii si turistii care trec prin Cluj-Napoca sunt asteptati la peste 100 de activitati in 40 de locuri din oras la Zilele Clujului, manifestare care se desfasoara in perioada 18-21 mai, informeaza Agerpres. CITESTE SI Spectacolul…

- Patru artiști clujeni s-au alaturat inițiativei World Vision de a oferi o șansa in plus pentru 50 de copii din Baișoara prin programul „Paine și Maine”, care presupune o masa calda și ajutor la teme copiilor din zone defavorizate. In acest sens, miercuri, la Teatrul Independent Magic Puppet din Cluj-Napoca,…