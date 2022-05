Program UNTOLD 2022. Ce artiști cântă la UNTOLD în 2022 Festivalul UNTOLD iși va deschide porțile in 2022, intre 4 și 7 august. Timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din intreaga lume vor pași in taramul magic din Cluj-Napoca sa se distreze alaturi de cei mai buni artiști internaționali ai momentului și nu numai. David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, Kygo, Morten, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner LIVE și Tujamo fac parte din cea de-a șaptea poveste din taramul magic creat timp de 4 zile și 4 nopți in Cluj-Napoca. Lor li se alatura Major Lazer, Above & Beyond și artista britanica Anne-Marie, o premiera pentru țara noastra. Cel mai recent nou val… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- The Lavra Pecerska Monastic Complex in Kyiv, which dates back to the second half of the 11th century and belongs to the UNESCO World Heritage, is believed to be "the safest" area of the Ukrainian Capital. Beyond the war and all the daily threats, thousands of believers come here every day to pray…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat, joi, ca Romania nu va cere ajutorul FMI, precizand ca tara noastra are la dispozitie multi bani din partea Uniunii Europene si nu trebuie decat sa ii cheltuie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Organizatorii celei mai frumoase experiențe de festival din Europa, UNTOLD, anunța noi artiști care vor ajunge in Cluj-Napoca, in perioada 4-7 august 2022. Și anul acesta pe scena principala a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicala. Pentru cea de-a șaptea poveste UNTOLD, cele…

- Organizatorii celei mai frumoase experiențe de festival din Europa, UNTOLD, anunța noi artiști care vor ajunge in Cluj-Napoca, in perioada 4-7 august 2022. Ce artiști urca pe scena de la UNTOLD 2022Și anul acesta pe scena principala a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicala.…

- Organizatorii celei mai frumoase experiente de festival din Europa, UNTOLD, anunta noi artisti care vor ajunge in Cluj Napoca, in perioada 4 7 august 2022.Si anul acesta pe scena principala a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicala. Pentru cea de a saptea poveste UNTOLD, cele…

- Ministerul Sanatatii a finalizat procedura de achizitie pentru 22 de medicamente antituberculoase, a informat, joi, secretarul de stat Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa organizata de Institutul „Marius Nasta”. „Am avut intotdeauna ca prioritate aceasta boala. Cred ca tot ce s-a facut in ultimii…

- Un cetațean român, în vârsta de 48 ani, intenționa sa ajunga în România cu 3 490 pachete de țigari, tainuite în mai multe spații special amenajate în autoturismul sau, transmite Echipa.md. Cazul a fost înregistrat în data de 10…

- A inceput razboiul in Ucraina! Putin a invadat, azi dimineața, la ora 05.00, țara vecina și a facut-o din toate parțile. Asistam la o invazie generala. Alaturi de militarii ruși, lupta și forțe armate din Belarus. Ucraina a instituit Legea Marțiala. Sunt bombardate multe orase printre care Odessa și…