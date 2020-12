Romanii pot subscrie pentru noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur și in luna ianuarie 2021. Ministerul Finanțelor Publice emite, incepand cu 4 ianuarie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,25%, 3,5% și 3,75%. Titlurile de stat pot fi cumparate: Intre 4-27 ianuarie de la unitațile Trezoreriei Statului;Intre 4-25 ianuarie prin Compania Naționala Poșta Romana pentru mediul rural;Intre 4-26 ianuarie pentru mediul urban prin Compania Naționala Poșta Romana. Titlurile de stat sunt in forma dematerializata…