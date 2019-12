Stiri pe aceeasi tema

- Ai intre 8 și 10 ani? Ai o fire vesela și ești gata de aventura? Te invitam la „Tabara din Biblioteca”, ediția a II-a, la Sediul central al Bibliotecii, din Strada Mihail Kogalniceanu nr. 13, joi 12 decembrie 2019, intre orele 16.00 – 18.00, unde lectura distractiva și jocul sunt garantate și te așteapta…

- Avand in vedere ca in 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Naționala a Romaniei) sunt zile libere legale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brasov va avea program special cu publicul. Astfel, Primaria Brașov anunța ca la serviciul de Stare Civila, „Decese”…

- Liberalii si-au propus un scor mare, au vrut ca presedintele Klaus Iohannis sa castige in fata candidatului PSD, Viorica Dancila, cu cel putin 35 de procente. Atmosfera a fost entuziasta la sediul central al PNL din Aleea Modrogan in ziua votului decisiv de la prezidențiale. Liberalii au monitorizat…

- Cei care vor sa aleaga un vin bun pentru masa de Sarbatori, la fel si cei care sunt dornici sa deguste cele mai interesante productii autohtone si sa afle cat mai multe despre ele sunt asteptati, in acest...

- Președintele Klaus Iohannis, susținut de PNL la alegerile prezidențiale, va susține miercuri seara, incepand cu ora 18.00, o conferința de presa la sediul central al PNL, informeaza Antena 3. Cele mai importante declarații vor fi transmise, in format LIVE TEXT, pe DCNEWS.RO. Revenim!…

- Potrivit sursei citate, au fost luate masuri si pentru sprijinirea nevazatorilor, prin montarea unor suprafete de avertizare in interiorul bibliotecii. "In cazul in care la biblioteca se va prezenta o persoana cu dizabilitati auditive, personalul institutiei va putea apela gratuit la un interpret…

- Ședința PNL la care a participat și președintele Klaus Iohannis s-a terminat, dupa doua ore și jumatate. Șeful statului, care este și candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, a plecat de la sediul central al liberalilor fara sa faca declarații de presa.Klaus Iohannis doar i-a salutat…

- Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, pentru a da declaratii ca parte vatamata intr-un dosar deschis in urma unei plangeri depuse tot de aceasta, in urma cu doi ani, impotriva unor procurori. „Nu am stiut unde este sediul (SIIJ,…