- Secția de natație din cadrul Clubului Sportiv Murșul a participat in luna octombrie la 2 competiții amicale. Potrivit paginii de Facebook a Clubului Sportiv Mureșul, prima competiție desfașurata a fost Cupa Hyperion de la Brașov din data de 15 octombrie, unde Denis Craciun a caștigat o medalie de aur…

- Secția de Pompieri Sarmașu intervine in aceste momente cu o autospeciala de stingere, la un accident rutier produs la ieșirea din localitatea Grebenișu de Campie spre localitatea Band. In accidentul rutier a fost implicat un autocamion incarcat cu sfecla de zahar care a parasit partea carosabila, rasturnandu-se.…

- Ceremonia de depunere a Juramantului Militar de catre studenții din cadrul Secției de Pregatire Medico-Militara Targu Mureș, Institutul Medico-Militar, va avea loc sambata, 14 octombrie 2023, ora 10:00, in Cetatea Medievala Targu Mureș. Vineri depune juramantul Secția de Pregatire Medico-Militara Targu…

- Turneul expoziției „Voiaj printre civilizații”, inițiat de China Media Group (CMG) a ajuns in Peru, evenimentul fiind vernisat la Muzeul Național de Arheologie, Antropologie și Istorie din Peru. La vernisaj au fost prezenți oficiali peruani și diplomați chinezi, alaturi de responsabili ai instituțiilor…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, in parteneriat cu Societatea de Istorie și Arheologie din Banat și Fundația Herczeg va invita vineri, 29 septembrie, orele 18:00, respectiv 19:00, in cadrul Bastionului Maria Theresia la o seara dedicata artelor vizuale și promotorilor…

- Secția de Arta a Muzeului Județean Mureș in parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu" din Targu Mureș, Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Targu Mureș, Asociația Atrium Musei, Crama Villa Vinea și Primaria Municipiului Targu Mureș organizeaza in perioada 22 septembrie – 4 octombrie 2023, in Galeria…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a anuntat, in aceasta dimineața, ca s-a stins din viata doctorul Tiberiu Bataga, seful Clinicii de Ortopedie-Traumatologie. Acesta a coordonat Sectia timp de 17 ani si a fost un nume foarte apreciat pe plan national si international in domeniul ortopediei…

- Joi, 17 august, de la ora 15.00, la Bastionul Macelarilor (instituție ce aparține de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie), are loc deschiderea expoziției ”Pintea 320. 1703-2023 In memoriam.” Aceasta va putea fi vizitata o perioada mai indelungata de timp la Bastionul Macelarilor din Piața Izvoarelor…