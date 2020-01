Program naţional pentru depistarea cancerului de sân şi de col uterin Specialistii in oncolgie si obstretica-ginecologie au in vedere, in acest an, inceperea unui program national pentru depistarea cancerului de san si de col uterin. Ei au inceput deja sa adune informatii despre situatia reala de la nivelul intregii tari pentru a putea stabili necesarul de aparatura si resurse umane care sa contribuie la un program eficient de screening pentru aceste boli. Adriana Turea are detalii: Reporter: Obtinerea situatiei reale din Romania in privinta numarului de medici si a existentei aparaturii necesare realizarii unui program de screening pentru depistarea cancerului… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

