Program la Happy Cinema Bistrita 20 - 26 dec. 2019.

- "The Rise of Skywalker" ar trebui sa inchida o saga inceputa de franciza "Star Wars" in urma cu 42 de ani, dar numerosi critici americani considera ca acest film si-a ratat obiectivul, informeaza AFP. Miercuri, acest film beneficia de 59% opinii pozitive pe site-ul Rotten Tomatoes, cel…

- ”Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker” are parte de mai proaste cronici de film pentru o pelicula din serie, o primire mai rece din partea criticilor avand numai ”Star Wars -Amenințarea fantomei/ Star Wars: Episode I - The Phantom Menace”, arata Business Insider, potrivit…

- Experienta "Star Wars" a ajuns la final pentru Anthony Daniels, actorul britanic care il interpreteaza pe robotul C-3PO, odata cu lansarea urmatorului lungmetraj din aceasta celebra serie cinematografica, informeaza AFP. Se numeste Anthony Daniels, dar putini spectatori ii cunosc numele si chipul. De…

- La finalul lunii octombrie, Porsche a anunțat o colaborare cu studiourile Lucasfilm: producatorul german va realiza designul unei nave spațiale care va aparea in pelicula Star Wars: The Rise of Skywalker. Acum, producatorul german a publicat primele imagini cu noua nava spațiala denumita Tri-Wing S-91x…

- Fanii francizei "Star Wars", echipati cu saci de dormit si un proiector portabil, au inceput de joi sa isi amplaseze corturile pe trotuarul din fata legendarului cinematograf Chinese Theatre din Hollywood, cu o saptamana inainte de lansarea unui nou film in cadrul acestei serii cinematografice, informeaza…

- O casca de soldat imperial (stormtrooper), estimata la 60.000 de dolari, va fi scoasa la vanzare intr-o licitație de unde fanii francizei "Razboiul Stelelor/ Star Wars" iși vor putea procura afișe originale, figurine și costume din colecții rare, informeaza The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Cu…

- Producatorul american Kevin Feige, presedintele Marvel Studios, se va asocia cu presedintele Lucasfilm pentru un lungmetraj din universul "Star Wars", potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Nu se cunosc inca detalii privind intriga acestui film, numele regizorului sau distributia.…