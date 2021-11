Program la Happy Cinema Bistrita 05 - 11 nov 2021.

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 Octombrie 15:00 Ron s Gone Wrong - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF, Normal, AG 15:30 The Addams Family 2 - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 16:00 Halloween Kills - Horro ...

- Vineri,22 Octombrie 16:00 Ron s Gone Wrong - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF, Premiera, AG 16:30 The Addams Family 2 - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 17:00 Venom: Let There Be Ca ...

- Vineri, 15 Octombrie 16:00 Venom: Let There Be Carnage - Actiune, Horror, SF, Premiera, N15 16:30 The Addams Family 2 - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 17:00 The Boss Baby: Family Business ...

- Vineri, 08 Octombrie 16:00 The Addams Family 2 - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Premiera, AG 16:20 The Boss Baby: Family Business - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 17:00 ...

- Vineri,1 Octombrie 12:30 The Boss Baby: Family Business - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 12:40 PAW Patrol: The Movie - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 13:10 Luca - Animat ...

- Vineri,17 Septembrie 12:20 The Boss Baby: Family Business - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Premiera, AG 12:30 Luca - Animatie, Aventuri, Familie, Normal, AG 13:00 PAW Patrol: The Movie - Animatie, A ...

- Vineri 10.09.2021 Ora 19:00 – Zapada, ceai și dragoste, Romania, Comedie, SF Sambata 11.09.2021 Ora 14:00 – AV Boss Baby: Afaceri de familie, 3D dublat Ro, animatie, aventuri Ora 16:00 – Zapada, ceai și dragoste, Romania, Comedie, SF Ora 18:00 – Dupa ce ne-am indragostit, Ro sub, Drama, Romantic, Dragoste…

- Vineri,27 August. 13:00 Luca - Animatie, Aventuri, Familie, Normal, AG 13:30 PAW Patrol: The Movie - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 14:00 Peter Rabbit: The Runaway - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 15:00 Free Guy - Actiune, Aventuri, Comedie, SF, Normal,…