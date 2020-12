Stiri pe aceeasi tema

- De sarbatori, Iulius Town vine cu un program adaptat perioadei. Astfel, daca te-ai transformat in ajutorul lui Moș Craciun și nu reușești sa termini cumparaturile la timp, poți vizita magazinele și in Ajun, iar atmosfera magica din Iulius Gardens te intampina in fiecare zi. La Iulius Town poți alege…

- Program Ikea 1 decembrie 2020. Lantul de magazine Ikea a anuntat programul pe care magazinele il vor avea pe 30 noiembrie 2020, de Sfantul Andrei, dar si pe 1 decembrie 2020, de Ziua Nationala.

- Program Dedeman 1 decembrie 2020. Spre deosebire de anii trecuti, atunci cand magazinele erau inchise sau functionau in baza unui program special de 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, in acest an avem si restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de coronavirus.

- Program Carrefour 1 decembrie 2020. Spre deosebire de anii trecuti, atunci cand magazinele erau inchise sau functionau in baza unui program special de 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, in acest an avem si restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de coronavirus.

- Pentru a veni in sprijinul fermierilor care doresc sa acceseze Masura 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat celor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19, Agentia de plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Calarasi a anuntat ca programul de lucru…

- Festivalul de Film Romanesc a ajuns la Barcelona. Cea de-a zecea editie se deschide miercuri, 7 octombrie 2020, cu proiectia filmului "Parking", in prezenta criticului de film Esteve Riambau, la FilmoTeca de Catalunya. Scenariul coproductiei spaniolo-romana se bazeaza pe experienta de emigrant in Spania…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 7-a din Liga 1, care se va juca dupa pauza datorata meciurilor internaționale. Etapa a 7-a va incepe vineri 16 octombrie, cu meciul dintre FC Argeș și Astra. Tot in acea zi se va juca și partida Academica Clinceni – FCSB. Duminica, 17 octombrie,…

- Avand in vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atat prin lege cat și prin Programul-cadru de acțiuni pentru anul 2020, in perioada 21 – 26 septembrie s-a desfașurat Campania naționala la angajatorii care iși desfașoara activitatea in urmatoarele domenii: