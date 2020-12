Adoptarea unei noi Strategii nationale de ordine si siguranta publica, ce va pune accent pe o prezenta activa a politistilor in strada, rezolvarea deficitului de personal, simplificarea administrativa si transformarea digitala a serviciilor publice sunt cateva dintre obiectivele enuntate in domeniul Afacerilor Interne din programul de guvernare al coalitiei PNL - USR PLUS - UDMR.



Potrivit documentului, Ministerul Afacerilor Interne va defini si implementa, impreuna cu alti actori statali si cu sprijinul societatii civile, o noua strategie nationala, care sa confere mecanisme si responsabilitati…