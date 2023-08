Program guvernamental de promovare a alimentaţiei sănătoase pentru elevi Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a anuntat ca Executivul a aprobat, joi, hotararea care implementeaza Programul de promovare a alimentatiei sanatoase in randul prescolarilor si elevilor. Astfel, „elementul de noutate pentru anul scolar 2023-2024 il reprezinta faptul ca pe parcursul saptamanii fiecare prescolar si elev va primi gratuit trei portii de lapte si doua portii de produse lactate, fata de anii anteriori cand se distribuiau doua portii de lapte si o singura portie de produs lactat”, a adaugat el. „Guvernul a aprobat si hotararea prin care este asigurata implementarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Guvernul a aprobat hotararea prin care este asigurata implementarea programului pentru școli al Uniunii Europene, de promovarea a alimentației sanatoase in randul preșcolarilor și elevilor.

