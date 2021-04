Program de reintroducere a jaguarilor în nord-estul Argentinei Argentina a lansat intr-un parc din nord-estul tarii un program de reintroducere a jaguarilor a caror prezenta nu a mai fost inregistrata de 70 de ani, iar sambata a eliberat o femela cu doi pui, a informat ONG-ul Rewilding Argentina, relateaza AFP. Reintroducerea acestei femele pe nume Juruna si a celor doi pui ai sai nascuti in captivitate in decembrie creste la sase numarul jaguarilor eliberati de la inceputul anului in Parcul Ibera, o zona protejata de aproape 200.000 de hectare de mlastini, rauri si lagune inconjurata de pajisti si munti, la granita cu Paraguay si aproape de Brazilia. Juruna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

