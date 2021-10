Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Harghita a impus restrictii, luni, in comuna Ocland, unde rata de infectare a ajuns la 9,77 la mia de locuitori. Masuri similare au fost luate si in comuna Bradesti, unde s-a depasit incidenta de 6,44 la mia de locuitori. Potrivit hotararii adoptate,…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a sistat programul de vizitare a pacientilor non-COVID, insa a anuntat ca le permite acestora sa primeasca pachete de la familie. Conducerea institutiei mentioneaza ca pachetele pot fi depuse la poarta spitalului zilnic, intre orele 13,30 si 14,30. Spitalul…

- Potrivit, managerului Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert, la ora actuala in spital sunt internati 28 de pacienti infectati cu noul coronavirus si 5 suspecti, in timp ce in urma cu doua saptamani erau doar doi pacienti pozitivi confirmati. In ultima saptamana, doar…

- Un barbat de 58 de ani a fost atacat de un urs, vineri dimineața, in comuna Lunca de Jos, in timp ce se afla la stana unde iși ținea vacile. Cu mai multe rani la brațe și cap, omul a ajuns a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc și a fost salvat de cainii lui, care au alungat…

- Inca un atac al ursului, in Harghita. Victima este un barbat de 26 de ani, de la o stana. A scapat cu viața, dar a suferit mai multe rani și a fost operat la Spitalul de Urgenta din Miercurea Ciuc.

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe afirma ca multi pacienti cu COVID-19, dar si cu alte boli, amana sa apeleze la medici, preferand sa se trateze acasa. Din acest motiv ei ajung in stare grava la Urgenta. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a facut, miercuri, un apel…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a sistat, incepand de luni, programul de vizitare a pacientilor internati in sectiile ATI COVID si non-COVID, pe fondul cresterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus. Decizia vine dupa aproape patru luni in care vizitele au fost permise…

- Un accident rutier intre doua autoturisme s-a produs de puțin timp in localitatea harghiteana Sancraieni. Echipe ale Detașamentului de Pompieri din Miercurea Ciuc s-au deplasat la locul evenmentului cu o autospeciala de descarcerare și un echipaj SAJ cu medic și au constat decesul unuia dintre conducatorii…