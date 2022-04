Stiri pe aceeasi tema

- Focșaniul survolat de aeronavele Bazei Aeriene de Instruire și Formare a personalului aeronautic „Aurel Vlaicu”. Statul Major al Forțelor Aeriene, in parteneriat cu Primaria Municipiului Focșani, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” și aviatorii vranceni, a organizat astazi, 18.03.2022, prima activitate…

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani nu mai este de astazi spațiu de cazare temporar pentru refugiați. In locul acestuia, va funcționa ca spațiu de cazare caminul Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, care are o capacitate totala de 120 de locuri. Modificarea vine in urma solicitarii transmise…

- Primaria Municipiului Focșani: Și astazi (marți – n.r.), intr-o zi speciala, am fost alaturi de refugiații din Ucraina cazați la Caminul Internat de la Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi”! Pentru ca o parte dintre aceștia au ales sa ramana in Focșani, prin Centrul de Informare și Promovare Turistica Focșani…

- Astazi, 5 martie 2022, a fost preluat un grup de refugiați format din 40 de persoane, o parte dintre aceștia cu un autocar, iar o alta parte cu doua autovehicule proprietate personala a cetațenilor ucrainieni. Cele 40 de persoane au fost aduse de la Galați la Focșani, la Centrul de primire pentru refugiați…

- Mai mulți militari din cadrul Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor” au donat sange, astazi, 04 martie 2022, pentru persoanele ranite in conflictul din Ucraina, in cadrul unei campanii organizate de Ministerul Apararii Naționale. Pentru mulți dintre ei, nu a fost pentru prima data cand au mers…

- In perioada 1-8 martie 2022, Primaria Municipiului Focșani prin Ansamblul Folcloric ”Țara Vrancei” organizeaza sub denumirea generica „Povestea Marțișorului” o serie de manifestari cultural-artistice dedicate tradițiilor legate de venirea primaverii, mai ales ca marțișorul este un bun de patrimoniu…

- Centrul de testare amenajat in curtea Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani va avea un program mai lung de funcționare. Deschis inițial pe 29 ianuarie, centrul urma sa funcționeze strict in weekend, intre orele 10.00 – 20.00, insa conducerea unitații a decis sa mai adauge o zi in program.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la data de 02 februarie a.c., incepand cu ora 21.00, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul: București, sector 3 – DNCB – DN 2 – Urziceni – Ramnicu Sarat – Adjud – Centura Bacau – DN 2 – Roman. Transportul este…