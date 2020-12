Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) pentru sustinerea agriculturii ecologice se ridica la 550 de milioane de euro pana in 2027, an in care se estimeaza ca 20% din suprafata agricola a Romaniei va fi cultivata in sistem ecologic, potrivit Programului de guvernare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, din 2 decembrie, autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2020, a anuntat joi institutia. Potrivit sursei citate, pana in prezent s-au autorizat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, din 2 decembrie, autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2020, a anuntat joi institutia. Potrivit sursei citate, pana in prezent s-au autorizat la plata…

- Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente amplasate in blocuri de locuit din Romania sunt modernizate energetic prin izolare termica, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, publicat in dezbatere de Ministerul…

- Ca partener oficial in Romania al Programului EIT Climate KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș organizeaza anual, la Timișoara, un ”maraton” de 24 ore care se desfașoara concomitent in mai multe orașe ale lumii, unde se ... The post Apa, valorificata la maximum appeared first…

- "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 octombrie – 04 noiembrie 2020, au fost autorizati la plata in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020, un numar de 654.707 fermieri, reprezentand un procent de aproximativ 79% din numarul total al fermierilor",…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 - 27 octombrie, au fost autorizati la plata in cadrul campaniei de plati in avans pentru anul 2020 un numar de 618.279 fermieri, reprezentand 74% din numarul total al fermierilor, potrivit unui comunicat al institutiei…

- Romania a atras in acest an fonduri europene pentru agricultura de peste doua miliarde de euro, bani care initial au fost acordati din bugetul de stat, urmand sa fie rambursati la inceputul anului viitor de Comisia Europeana, a declarat, ieri, ministrul de resort, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa,…