Prognoza pe două săptămâni - ANM anunță de când se reîncălzește vremea Vremea se incalzește spre sfarșitul acesti saptamani, urmand sa se raceasca saptamana viitoare, potrivit prognozei publicate luni de ANM, scrie Mediafax. Banat Prima saptamana va debuta cu valori termice ușor sub cele normale, astfel incat media maximelor va fi de 15...16 grade, iar cea a minimelor de 2...4 grade. Apoi, temperatura aerului va avea o tendința de creștere treptata. Prin urmare, in zilele de 20 și 21 octombrie vremea va deveni mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada, cu valori medii ale maximelor in general de 25...27 de grade și ale minimelor de 12...14… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi schimbatoare in urmatoarele zile, cu perioade de racire, respectiv de incalzire, cand temperaturile maxime vor atinge chiar și 27 de grade in unele zone ale țarii, potrivit estimarilor meteorologilor pentru intervalul 16-29 octombrie.Potrivit ANM, in primele zile ale acestei saptamani vor…

- Meteorologii anunța temperaturi oscilante in urmatoarele doua saptamani. Vor fi perioade de racire, respectiv de incalzire. Precipatii usoare sunt probabile dupa 19 octombrie, potrivit estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 16-29 octombrie. Oltenia In primele zile ale…

- BanatPrima saptamana va debuta cu valori termice ușor sub cele normale , astfel incat media maximelor va fi de 15...16 grade, iar cea a minimelor de 2...4 grade. Apoi, temperatura aerului va avea o tendința de creștere treptata. Prin urmare, in zilele de 20 și 21 octombrie vremea va deveni mai calda…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru fiecare regiune, valabila in urmatoarele doua saptamani. Astfel, pana pe 22 octombrie regiumul termic va fi unul oscilant, cu temperaturi maxime de pana la 28 de grade, in unele regiuni, respectiv minime ce…

- Cum va fi vremea pana la sfarșitul lunii octombrie. Prognoza meteo pe 4 saptamani Meteorologii anunța ca și in a doua luna de toamna vom avea o vreme frumoasa, cu temperaturi generoase. Se anunța o toamna blanda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru data din calendar. ANM a publicat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat azi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, in cea mai mare parte a intervalului, dar cu precadere in prima saptamana, valorile termice diurne se vor mentine mai ridicate decat cele climatologic specifice cu 3...5…

- VREMEA pana in 23 octombrie. Perioadele cu temperaturi neobișnuite și cele cu precipitații. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea va fi mai calda decat de obicei, in urmatoarea perioada. Sunt anunțate temperaturi neobișnuit de ridicate. Vor fi și ploi, insa puține. Daca finalul de septembrie vine…

- Meteorologii anunța ca dupa canicula, vremea se va raci in toata țara. Prognoza vizeaza urmatoarele doua saptamani.BANATPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in Banat, vremea va fi calduroasa in prima saptamana de prognoza, cu temperaturi maxime ce nu vor avea variații semnificative…