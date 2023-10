Prognoza meteorologica pentru Dobrogea. Cum va fi vremea in zilele urmatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 28.09.2023 ora 09:00 29.09.2023 ora 09:00 arata ca vremea in Dobrogea va fi schimatoare ca aspect. Cerul va fi temporar noros, dar conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va mai avea intensificari temporare ziua rafale in general de 40 50 km h , apoi va mai…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 05.09.2023 ora 21:00 06.09.2023 ora 09:00 anunta ca cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat vor fi averse slabe.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare, in zona de coasta, cu viteze la rafala in general de 55 65 km h in special in…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 31.08.2023 ora 09:00 01.09.2023 ora 09:00 anunta ca vremea va fi calduroasa, usor instabila.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare ziua, cand, pe arii restranse, vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile…

- La malul marii, in intervalul 12.08.2023 ora 09:00 13.08.2023 ora 09:00 vremea va fi in general frumoasa si normala termic.Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 30 de grade, iar cele minime intre 15 si 20 de…

- In Dobrogea, in intervalul 10.08.2023 ora 09:00 11.08.2023 ora 09:00, vremea va fi apropiata de normalul termic al datei. Cerul va prezenta innorari temporare si izolat, vor fi ploi si averse slabe.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ziua in zona costiera. Temperaturile maxime…

- La malul marii, in intervalul 5 august 2023, ora 9:00 ndash; 6 august 2023, ora 9:00, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a Dobrogei, iar disconfortul termic se va mentine ridicat. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ziua. Temperaturile maxime…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 28.07.2023 ora 09:00 29.07.2023 ora 09:00, anunta ca vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi. Cerul va fi mai mult senin ziua, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ziua. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 29…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 23.07.2023 ora 09:00 24.07.2023 ora 09:00 anunta ca, desi valorile termice vor scadea fata de intervalul precedent, vremea va fi calda, calduroasa in partea continentala a Dobrogei, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor incadra intre…