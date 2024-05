Producătorii au răbufnit. Hipermarketurile pun adaosuri uriașe Romanii nu au acces la produsele de calitate autohtone din cauza adaosurilor uriașe puse de marii retaileri. Producatorii mici și mijlocii din țara noastra s-au plans la audierile de la Senat, unde au fost prezenți și reprezentanții supermarketurilor, ca sunt supuși unor abuzuri grave, prin adaosuri care impiedica vanzarea produselor, dar și prin delistari de […] The post Producatorii au rabufnit. Hipermarketurile pun adaosuri uriașe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut declarații importante privind protecția produselor romanești și combaterea practicilor comerciale neloiale din sectorul alimentar. In cadrul unei discuții in Comisia economica din Senat, ministrul a prezentat o serie de masuri menite sa asigure un tratament…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Bancii Naționale a Romaniei (BNR) sa comunice public masurile luate, in condițiile in care dobanzile bancare sunt cele mai mari din Europa, iar profiturile bancilor sunt de-a dreptul uriașe. De exemplu, in anul 2023,…

- Un proiect care ar putea isca serioase controverse in spațiul public ajunge, la inceputul acestei saptamani, pe masa comisiilor din Senat, dupa ce inițiativa a trecut deja, tacit, de Camera Deputaților. E vorba despre un proiect prin care romanii ar putea fi „filați” in spațiul public, fara acordul…

- Proiectul care prevede inființarea unor unitați speciale de filare a populației ajunge astazi pe masa comisiilor din Senat. Concret, prin proiectul PNL, o parte din resursa umana de la Jandarmeria Romana, Inspectoratul General pentru Imigrari si Politia de Frontiera va fi transformata in unitați speciale…

- Schimbari majore pentru pensionarii din Romania. Cei care nu au destui ani de vechime și vor sa cumpere trebuie sa afle pana la ce data mai pot face asta. Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat și merge acum spre promulgare. Romanii nu mai pot cumpara vechime in munca Exista multe cazuri in…

- O lege controversata din Parlament va trece tacit de Camera Deputaților și va ajunge apoi la Senat, care este camera decizionala. Este vorba despre un proiect depus de deputatul PNL, Gabriel Andronache, liderul de grup al PNL din Camera Deputaților. Proiectul prevede inființarea unor unitați speciale…

- In Romania mancarea se arunca in cantitati industriale, iar 40% din risipa alimentara se inregistreaya chiar in locuintele oamenilor. In medie, un roman arunca la gunoi aproximativ 75 de kilograme de alimente pe an. Conform informațiilor transmise de specialiști, pentru combaterea acestui lucru, se…

- Preturile la gaz si curent vor fi plafonate pana in primavara anului viitor, potrivit unui anunț facut de premierul Marcel Ciolacu in ședința de Guvern. Culmea este ca aceasta masura nu avantajeaza pe nimeni intrucat tarifele la gaze și electricitate s-au redus simțitor la nivelul Uniunii Europene.…