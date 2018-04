Prognoza meteo: temperaturile continuă să crească şi ajung la valori obişnuite pentru luna august Vremea isi va continua tendinta de incalzire in urmatoarele zile, cand sunt anuntate temperaturi exterioare obisnuite mai degraba pentru perioada iulie-august decat pentru aprilie. Meteorologii anunta ca sambata cerul va fi variabil și doar cu totul izolat, la munte, vor fi ploi slabe, de scurta durata, vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 15 grade in nordul litoralului si 25 de grade izolat in Moldova, iar cele minime se vor situa intre 2 și 14 grade. Dimineata si noaptea izolat va fi ceața. Citeste articolul mai departe pe actualitateaprahoveana.ro…

Sursa articol si foto: actualitateaprahoveana.ro

