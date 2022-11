Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis duminica trei avertizari cod galben, semnaland vant si ploi in mai multe zone ale tarii, dar si ninsori la peste 1500 de metri altitudine in Carpatii Meridionali si Orientali, precum si in jumatatea nordica a Moldovei. De asemenea, luni va fi vant in Dobrogea si in sudul Olteniei.…

- Meteorologii au emis duminica, 20 noiembrie, o avertizare cod galben pentru ploi valabila astazi, in 14 județe din Romania, inclusiv in București, incepand de la ora 10.00 și pana luni, 21 noiembrie, la ora 10.00. Conform ANM, va ploua in Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, precum și in zonele…

- Astazi, In jumatatea de nord a Moldovei și in Carpații Orientali vremea va fi inchisa și rece, cu intervale in care se vor semnala precipitații mixte care vor determina depuneri de polei. In sud și sud-est va fi mult mai cald decat normalul datei, temporar innorarile se vor accentua și pe arii relativ…

- Cel mai frig va fi in nordul Transilvaniei si in Maramures, unde maximele nu vor mai trece de 17 grade Ceslius. In zonele de depresiune este posibil sa se formeze ceața.In Dobrogea și in Baragan, atmosfera este variabila, iar cerul se arata parțial noros. Temperatura maxima a zilei va ajunge la valoarea…

- Astazi vremea va fi in general instabila, cerul va avea innorari si mai ales dupa-amiaza si seara vor fi averse in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania și Oltenia. Ploile vor fi insotite pe alocuri și de descarcari electrice, in special in sudul și sud-vestul țarii, unde izolat vor fi caderi de grindina…

- Meteorologii au emis o atentionare de cod galben de ploi pentru urmatoarele zile. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 10:00 – 10 septembrie, ora 22:00 In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures,…

- Zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea intra la ora 10.00 sub Cod portocaliu de ploi puternice. Cantitațile de apa vor ajunge la 60 l/mp. Meteorologii au emis și un Cod galben de averse și vijelii pentru Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Meteorologii au anunțat, sambata, doua noi avertizari de ploi torențiale și grindina care vizeaza sudul și sud-estul țarii. Un cod galben de ploi puternice a intrat in vigoare in aceasta dimineața și este valabil pana in aceasta seara la ora 18:00. In intervalul menționat in Dobrogea, estul Munteniei…