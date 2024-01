Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca dupa valul de frig din aceste zile, vremea va reveni la normal. Pana in prima saptamana din februarie, temperaturile medii se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada, anunța meteorologii. In saptamana 8-15 ianuarie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe […] Articolul Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Ce urmeaza dupa valul de frig a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .