In majoritatea regiunilor din țara vremea este rece, predominand ploile și vantul puternic. Vremea se va menține destul de rece pentru aceasta perioada a anului. La inceputul intervalului 5 – 18 aprilie, valorile termice vor fi mai scazute decat in mod normal. Precipitatiile vor fi prezente in cea mai mare parte a tarii in urmatoarele doua saptamani, arata estimarile publicate, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Vremea in Banat In Banat, vremea se va raci in intervalul 7 – 9 aprilie, cand valorile termice vor ajunge cu mult mai scazute decat cele normale in prima decada a…