Prognoza meteo pentru duminica Rusaliilor Duminica, vremea continua sa fie instabila și cu temperaturi ce se resimt mai ridicate fața de cele indicate in termometre. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul va fi, in general, acoperit cu nori, dar se vor arata și perioade insorite. Spre amiaza se va innora accentuat, iar pe arii extinse va ploua și se vor semnala descarcari electrice. Vantul va prezenta unele intensificari, pe alocuri va prezenta aspect de vijelie. Soarele va apune la ora 21:16. Temperaturile minime se vor incadra intre 15 și 20 de grade, iar maxima zilei va depași 27 de grade. Luni, temperaturile scad ușor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

