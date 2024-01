Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru vineri, 5 ianuarie 2024, Targoviște: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 61%, Vant: 16 km/h. The post Prognoza meteo pentru vineri, 5 ianuarie 2024 first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo miercuri, 3 ianuarie 2024, cu maxime de 4-12 grade Celsius ș minime de -6 grade in depresiuni și 6 grade in Dealurile de Vest. The post Prognoza meteo miercuri, 3 ianuarie 2024, maxime de 4-12 grade Celsius first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo pentru 5 decembrie 2023 cerul va avea innorari si pe arii restranse temporar vor fi precipitatii slabe sub forma de ninsoare in Carpatii Meridionali si in Carpații de Curbura. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari pe parcursul zilei in masivele sudice. Maxima astazi la Targoviște:…

- Prognoza meteo pentru astazi valorile termice vor scadea ușor, cerul va avea innorari temporare și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și izolat in celelalte zone. Targoviște: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 58%, Vant: 14 km/h Vor fi mai ales averse,…

- Conform prognozei meteo, ziua de azi, 17 octombrie, va fi una insorita in județul Satu Mare. Temperatura maxima va fi de 17 grade Celsius, iar cea minima de 5 grade Celsius. Ora Temperatura Vreme Vantul 06:00 6°C Insorit Slab, din direcția est-nord-est 12:00 17°C Insorit Slab, din direcții variabile…

- Prognoza meteo pentru vineri, 13 octombrie 2023, soarele iși va face simțita prezența pe cer. Cerul o sa se mențina variabil, cu unele innorari temporare pe parcursul zilei. Exista șansa de ploi slabe și posibil descarcari electrice, pe arii restranse in nordul, nord-estul și centrul țarii și in zonele…

- Prognoza meteo pentru miercuri, 11 octombrie 2023, cerul ramane variabil, cu unele innorari in nord, iar vantul va sufla slab și moderat. Pe parcursul zilei, șansele caderii unor precipitații sunt reduse. Maximele termice se vor incadra intre 15 și 24 de grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi…

- Prognoza meteo, o masa de aer arctic s-a instalat in toate regiunile țarii, vremea se va menține rece pentru aceasta perioada. Targoviște: 19 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 49%, Vant: 11 km/h. Inregistram in partea de nord, est și centru a țarii o vreme mai rece decat in mod obișnuit,…