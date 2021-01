Prognoza meteo pentru București: Stratul de zăpadă va ajunge la 12 centimetri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru București. Zapada se va depune și va forma strat de 12 centimetri. In urmatoarele 24 de ore va ninge abundent in București. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de doua grade, in timp ce minima va oscila intre -3 si -2 grade. „La ora 10:00, grosimea stratului de zapada era neuniforma si masura intre 5 si 10 cm, iar pana spre dupa-amiaza, temporar, vor mai fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se vor mai depune intre 1 si 3 cm. Astfel, la finalul intervalului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

