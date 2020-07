Prognoza meteo pentru 29 iulie. Vreme călduroasă, caniculară în regiunile sudice și estice Meteorologii anunța ca, marți, 28 iulie, vom avea parte de o vreme caniculara, in regiunile sudice și estice. In București temperatura maxima va fi de 36 de grade.In țara, vremea va fi calduroasa. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și, indeosebi la campie, va depași pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar mai accentuate dupa-amiaza in zona de munte și in nord-vest, iar spre seara și noaptea in nordul teritoriului, unde pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata, descarcari electrice, intensificari trecatoare ale vantului și, posibil, grindina. Temperaturile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

