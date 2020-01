Prognoza meteo pentru 2 ianuarie 2020. Vremea va fi frumoasă în toată țara Potrivit meteorologilor, joi, 2 ianuarie 2020, vremea va fi frumoasa in toata țara. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 grade in estul Transilvaniei și 7 grade in Oltenia. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari pe crestele montane.}n Capitala, cerul va fi temporar noros. Vantul va sufla moderat. temperaturile maxime se vor incadra intre 6 și 7 grade Celsius, noteaza Mediafax.La munte, temperaturile maxime se vor incadra intre 0 și -3 grade Celsius. Izolat va ninge slab. Vantul va sufla slab pana la moderat. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 22 decembrie 2019, cerul va fi noros și va ploua in cea mai mare parte a țarii.Potrivit meteorologilor, in vestul, sud-vestul țarii, in zonele montane și submontane cantitațile de apa acumulate vor fi insemnate.In țara, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 și 17 grade Celsius.La munte,…

- Vremea va fi in general calda și frumoasa, iar temperaturile maxime vor fi mult mai ridicate decat valorile normale acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo in țaraCerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Vremea va deveni deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii, potrivit a1.ro. In regiunile din jumatatea de sud, precum si la munte vor fi innorari persistente si temporar, mai ales ziua, se vor semnala precipitatii. Precipitațiile vor fi sub forma de ninsoare la munte, mixte trecator indeosebi in…

- Vremea va fi azi mohorata in cea mai mare parte a țarii, cu excepția Capitalei, unde va ramane frumoasa. Temperaturile scad, iar ploile iși vor face din nou apariția, in timp ce la munte va ninge. Vom avea precipitații abundente in vestul Moldovei, partea de sud a Olteniei și nordul Transilvaniei, potrivit…

- Vremea se afla intr-un proces accentuat de racire in urmatoarele zile. Așa se face ca, de la temperaturi maxime de 23 de grade Celsius, joi vom avea parte de minime de 0 grade in București, spun meteorologii, citați de Romania TV. Valorile termice sunt in scadere ușoara fața de ziua precedenta, insa…

- Vremea se menține frumoasa la sfarșit de saptamana, chiar daca suntem in plina toamna, cu temperaturi mai ridicate decat normalul acestei perioade, potrivit Mediafax. Ultima zi de weekend ne intampina cu cer senin in majoritatea regiunilor țarii, iar vantul va sufla slab pana la moderat in partea de…

- Vom avea parte de vreme ca intr-o zi de vara, sambata, 19 octombrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada, in special in regiunile intracarpatice unde sunt anunțate chiar și 28 de grade. Vremea in București se anunța a fi la fel de frumoasa - o zi cu cer senin și…

- Week-end cu temperaturi de VARA. Meteorologii anunța 27 de grade Celsius. Vremea va fi apropiata de normal din punct de vedere termic si in general frumoasa. Cerul va fi variabil si mai mult senin, cu exceptia Carpatilor Orientali unde va avea innorari, insa probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusa.…